ياسين السقا يرد على منتقديه: هتشوفوا اللي خلف مماتش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 03:31 مساءً - علق الفنان ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا علي الانتقادات الموجهة له بعد دوره في مسلسل سيد الناس الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2025 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب السقا:"عيد سعيد ويارب تكون خير عليكم وعلى كل حبايبكم وعلينا كلنا، انا كنت عايز انزل البوست ده بقالي فترة بس كنت بفكر أما اي، في ناس زعلانة من منشور نزلته من كان يوم واتهاجمت عليه وللأسف في ناس زعلت مني واللي في بالي دول بعتذرلهم لأن في ناس بتنتقد باحترام حتى لو الدور مكنش كبير ومش مفهوم أوي من الجمهور انا متقبل ده تماما وداخل المسلسل وعارف ده وفيه الحمدلله اللي فهموا الدور واللهجة والكلام المكسر ده عشان طارق عايش طول عمره في لندن".

وأكمل :"الأغلبية من الناس اللي هما فاكرين نفسهم نقاد وبيستخدموا الشتائم وبيتممروا وبيجيبوا سيرة والدي ووالدتي بمجرد بس أن والدي أحمد السقا وفي ناس مش بتحبه فلازم يشتموني ويجيبوا سيرة الأم والأب لدرجة أنهم يدعوا عليا بالموت، واحب اقول للحاقدين ربنا يهديكم وأنا هنجح وهتشوفوا أن اللي خلف مامتش".