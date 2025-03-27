بسبب التجنيد.. مواجهات عنيفة بالقدس بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الحريديم (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 10:29 مساءً - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء اليوم فى القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتدينين (الحريديم) خرجوا احتجاجا على خطط الحكومة لتجنيدهم فى الجيش.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين حيث رشقوا الحافلات بالحجارة والبيض مما دفع الشرطة لاستخدام القوة ضدهم واعتقال عدد منهم.

#شاهد | متظاهرون من الحريديم يضرمون النار في حافلة خلال مظاهرات احتجاجية على قانون التجنيد بالجيش pic.twitter.com/D0elehnvcZ— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 27, 2025

من جهتها، قالت الشرطة إن "المتزمتين" المعارضين للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع ورشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة.

وأضافت أن احتجاجات المتدينين على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة.

وفى الأشهر القليلة الماضية، أصدر الجيش أوامر تجنيد لآلاف المتدينين إلا أن مئات منهم فقط استجابوا.