أخبار اليمن : الأقصى تدعو للخروج غداً الجمعة

دوت الخليج -

الأقصى تدعو للخروج غداً الجمعة

دعت لجنة نصرة الأقصى إلى الخروج الجماهيري الأكبر والأوسع يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات لإحياء يوم القدس العالمي. الأقصى تدعو للخروج غداً الجمعةدعت لجنة نصرة الأقصى إلى الخروج الجماهيري الأكبر والأوسع يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات لإحياء يوم القدس العالمي. وحددت اللجنة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء مكانا للخروج الاستثنائي والأكبر لإحياء يوم القدس.. مشيرة إلى أن برنامج مليونية العاصمة صنعاء يبدأ الساعة 3.30 عصرا. وحددت لجنة نصرة الأقصى ساحة جنوب الكلية الحربية للنساء لإحياء يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

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