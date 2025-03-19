مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمم

مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمميحل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره الإيطالي، غدا الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولم يخسر المنتخب الألماني أي مباراة في دور المجموعات محققا أربعة انتصارات وتعادلين، وهو ما مكنه من تصدر المجموعة الثالثة، فيما تمكن المنتخب الإيطالي من احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الفرنسي.

وبعد أن فشل المنتخب الإيطالي في الحفاظ على لقبه القاري في بطولة أمم أوروبا /يورو 2024/، حقق الفريق بداية قوية في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية قبل أن يخسر على أرضه أمام فرنسا، ليكتفي بالمركز الثاني الذي كان كافيا لتأهله إلى الدور ربع النهائي.

ومن جانبه لم يخسر منتخب ألمانيا في ست مباريات منذ الهزيمة في بطولة أمم أوروبا /يورو 2024/ أمام المنتخب الإسباني الذي فاز باللقب.

وبعد انتهاء هذه المباراة، سيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الأحد المقبل في دورتموند في مباراة الإياب، ويتأهل الفائز في المباراتين لمواجهة الدنمارك أو البرتغال في الدور نصف النهائي.

وسيكون المنتخب الهولندي على موعد مع مباراة صعبة حينما يستضيف المنتخب الإسباني بطل /يورو 2024/ غدا /الخميس/ أيضا.

وحقق المنتخب الإسباني نتائج رائعة في بطولة دوري أمم أوروبا، حيث تصدر المجموعة الرابعة بدون أن يتلقى أي خسارة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة من أصل ست مباريات خاضها.

وفي المقابل، لم يكن المنتخب الهولندي في أفضل حالاته في دور المجموعات، حيث احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعدما حقق انتصارين فقط وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة.

ويملك المنتخب الهولندي أفضلية نسبية على المنتخب الإسباني، ففي آخر ثلاث مباريات التقيا فيها فاز المنتخب الهولندي في مباراتين وتعادلا في مباراة، ويرجع آخر فوز للمنتخب الإسباني على نظيره الهولندي إلى نهائي كأس العالم 2014 عندما فاز المنتخب الإسباني بهدف نظيف وتوج باللقب.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع مضيفه الكرواتي في الدور ربع النهائي غدا /الخميس/ كذلك.

وصعد المنتخب الفرنسي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية، حيث كان حقق أربعة انتصارات وتعادلا وحيدا وهزيمة.

وفي المقابل، صعد المنتخب الكرواتي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد الفوز في مباراتين والتعادل في اثنتين والخسارة في اثنتين.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة قوية بين المنتخب الدنماركي وضيفه البرتغالي.

وصعد المنتخب الدنماركي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث فاز بمباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في اثنتين، فيما تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الأولى بعدما تفادى الهزيمة في مبارياته الست، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في اثنتين.