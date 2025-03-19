أخبار اليمن : 1114 شهيداً ومصاباً في غزة منذ فجر الثلاثاء

1114 شهيداً ومصاباً في غزة منذ فجر الثلاثاءأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء، بلغت 436 شهيداً، و678 مصاباً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الشهداء 183 طفلا، و94 سيدة، بالإضافة إلى 34 من كبار السن، كما بلغ عدد المصابين الأطفال 224 مصابا، بالإضافة إلى 169 سيدة.

وأضاف البيان، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 49 ألفا و547 شهيدا، بالإضافة إلى 112 ألفا و719 مصابا.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، في وقت شدد فيه حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.