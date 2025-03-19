كيف اثرت التغيرات الجمالية على اطلالة كيت ميدلتون

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:50 مساءً - شهدت إطلالة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، تطورًا ملحوظًا على مر السنين، حيث تغيرت أساليب مكياجها بشكل كبير.

في البداية، كانت كيت معروفة بعيونها المميزة التي تبرز بالكحل الداكن، وبشرتها السمراء وحاجبيها المحددين، مما أصبح جزءًا من هويتها الجمالية.

في يوم زفافها، اختارت إطلالة “شابة ومنتعشة”، حيث اعتمدت أحمر شفاه ورديًا ناعمًا وحواجب محددة بدقة، مع لمسات من اللمعان على الجفون، مما أضفى إشراقة على ملامحها.

وأوضحت خبيرة المكياج الشهيرة أوناغ كونور في تصريح لـ”ميل أونلاين” أن كيت كانت تقوم بتطبيق مكياجها بنفسها في يوم زفافها، حيث نجحت في تحقيق توازن مثالي بين قاعدة طبيعية وعيون لافتة. وأضافت أن استخدام درجات الوردي لأحمر الخدود والشفاه أعطى لمسة ناعمة.

خلال فترة دراستها الجامعية، تميزت إطلالة كيت بمكياج عيون دخاني جريء مع كحل داكن، مما زاد من جاذبيتها وثقتها بنفسها. كما كانت تستمتع بجلسات التسمير في سان تروبيه.

لكن في عام 2018، بدأت كيت بتخفيف مكياج عينيها، واختارت بدلاً من الكحل الأسود التقليدي، تأثيرات أكثر نعومة باستخدام كحل بني، مما منحها إطلالة أنعم وأكثر أناقة. ووفقًا لأونا، فإن هذا التغيير يعكس “إطلالة جديدة”.