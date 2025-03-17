برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار

في شهر رمضان، يشاركنا ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية، خبرته الواسعة في علوم الرياضة وإدارة مراكز العافية الفاخرة، ليقدم نصائح شاملة للحفاظ على الصحة واللياقة خلال الشهر الكريم. يقدم ألبرتو رؤى متخصصة عبر Rē Social، موجهًا الأعضاء ببرامج صحية مصممة خصيصًا لتتناسب مع متطلبات الصيام وأهمية الحركة الواعية. وينصح بالتالي بإجراء تعديلات مدروسة على نمط الحياة، لضمان الحفاظ على الحيوية مع احترام التغييرات التي يفرضها الشهر الفضيل.

ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

الصيام وإدارة الطاقة

خلال شهر الصوم، يشهد الجسم تحولات طبيعية في عملية الأيض، وهنا يؤكد ألبرتو بيطار على أهمية تحقيق التوازن بين الحركة والحفاظ على الطاقة. هذا التوازن هو مفتاح الحفاظ على الصحة والنشاط خلال الشهر الفضيل بعيدا عن استنزاف مستويات الطاقة.

ويشير ألبرتو بيطار بأن توقيت التمارين يُشكّل عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على الطاقة وتعزيز التعافي الأمثل. ويوصي بالتالي:

قبل الإفطار (قبل غروب الشمس) – يُفضَّل ممارسة تمارين منخفضة الشدة مثل اليوغا الخفيفة، وريفورمر بيلاتيس، وتمارين تحسين الحركة للحفاظ على النشاط دون إجهاد الجسم.

قبل السحور (قبل الفجر) – الوقت المثالي لممارسة تمارين التنفس، والتمدّد، أو جلسات حركة خفيفة لتنشيط الجسم بلطف قبل بداية يوم الصيام.

بعد الإفطار بـ1-2 ساعة – النافذة المثالية لممارسة تمارين القوة، والتمارين متوسّطة الشدّة، أو الحركات المنضبطة. يُمكن أيضًا كسر الصيام بوجبة خفيفة، ثمّ أداء التمارين، وتناول الوجبة الرئيسية بعد التمرين لتعزيز التعافي.

الحركة والتمرين خلال شهر رمضان المبارك

ينصح ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية بالتركيز على التمارين التي تعزّز القوّة والتجدّد لضمان العافية على المدى الطويل، مثل:

تمارين القوة

ريفورمر بيلاتيس

اليوغا وتمارين تحسين الحركة

المشي وتمارين الحركة الخفيفة



ويُفضَّل تجنّب التمارين عالية الشدة (HIIT) وتمارين الكارديو المفرطة لتفادي الضغط الزائد على الجسم خلال فترة الصيام.

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تلعب العلاجات الحرارية المتباينة دورًا أساسيًا في تحفيز الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات، وتسريع التعافي.

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