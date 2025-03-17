صحة

برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار

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  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 1/7
  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 2/7
  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 3/7
  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 4/7
  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 5/7
  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 6/7
  • برنامج شامل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في رمضان يكشفه لنا مؤسّس نادي Rē Social ألبرتو بيطار 7/7

في شهر رمضان، يشاركنا ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية، خبرته الواسعة في علوم الرياضة وإدارة مراكز العافية الفاخرة، ليقدم نصائح شاملة للحفاظ على الصحة واللياقة خلال الشهر الكريم. يقدم ألبرتو رؤى متخصصة عبر Rē Social، موجهًا الأعضاء ببرامج صحية مصممة خصيصًا لتتناسب مع متطلبات الصيام وأهمية الحركة الواعية. وينصح بالتالي بإجراء تعديلات مدروسة على نمط الحياة، لضمان الحفاظ على الحيوية مع احترام التغييرات التي يفرضها الشهر الفضيل.

ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية
ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

الصيام وإدارة الطاقة

خلال شهر الصوم، يشهد الجسم تحولات طبيعية في عملية الأيض، وهنا يؤكد ألبرتو بيطار على أهمية تحقيق التوازن بين الحركة والحفاظ على الطاقة. هذا التوازن هو مفتاح الحفاظ على الصحة والنشاط خلال الشهر الفضيل بعيدا عن استنزاف مستويات الطاقة.

نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

ويشير ألبرتو بيطار  بأن توقيت التمارين يُشكّل عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على الطاقة وتعزيز التعافي الأمثل.  ويوصي بالتالي:

قبل الإفطار (قبل غروب الشمس) – يُفضَّل ممارسة تمارين منخفضة الشدة مثل اليوغا الخفيفة، وريفورمر بيلاتيس، وتمارين تحسين الحركة للحفاظ على النشاط دون إجهاد الجسم.
قبل السحور (قبل الفجر) –  الوقت المثالي لممارسة تمارين التنفس، والتمدّد، أو جلسات حركة خفيفة لتنشيط الجسم بلطف قبل بداية يوم الصيام.
بعد الإفطار بـ1-2 ساعة –  النافذة المثالية لممارسة تمارين القوة، والتمارين متوسّطة الشدّة، أو الحركات المنضبطة. يُمكن أيضًا كسر الصيام بوجبة خفيفة، ثمّ أداء التمارين، وتناول الوجبة الرئيسية بعد التمرين لتعزيز التعافي.

نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

الحركة والتمرين خلال شهر رمضان المبارك

ينصح ألبرتو بيطار، مؤسس نادي Rē Social للعافية الاجتماعية بالتركيز على التمارين التي تعزّز القوّة والتجدّد لضمان العافية على المدى الطويل، مثل:

نادي Rē Social للعافية الاجتماعية

  •  تمارين القوة
  • ريفورمر بيلاتيس
  • اليوغا وتمارين تحسين الحركة
  • المشي وتمارين الحركة الخفيفة

 
ويُفضَّل تجنّب التمارين عالية الشدة (HIIT) وتمارين الكارديو المفرطة لتفادي الضغط الزائد على الجسم خلال فترة الصيام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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