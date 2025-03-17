إدارة ترامب: القضاء ليست لديه سلطة لمنع ترحيل فنزويليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 01:31 مساءً - قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها، بعد ترحيلها لأشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.

وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرج، بمنع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراجوا، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان: "لا يستطيع قاضٍ واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليًا من الأراضي الأمريكية".

وأضافت أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عمومًا أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.

ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيدًا ملحوظًا في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات، الذي يفرضه الدستور الأمريكي واستقلال السلطة القضائية.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.

وقال ترامب: "هؤلاء كانوا أشخاصًا سيئين"، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء بالعصابة.