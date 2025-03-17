ميسي يساهم في انتصار إنتر ميامي على أتالانتا يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 12:59 مساءً - حقق إنتر ميامي انتصاراً ثميناً خارج الديار على حساب أتالانتا يونايتد، بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عبر اللاعب إيمانويل لاتي لاث في الدقيقة 11، ولكن عاد ليونيل ميسي ليعادل الكفة لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 20، ثم سجل فافا بيكاولت (د89) هدف الفوز لفريقه.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط، متصدراً المجموعة الشرقية بفارق نقطة عن أقرب منافسيه فيلادلفيا يونيون.