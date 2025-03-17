الفريق أحمد خليفة يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 01:31 مساءً - شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط تناول وجبة الإفطار ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية .

وأكد الفريق / أحمد خليفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهداً لتأهيل طلبة الكلية بأحدث العلوم العسكرية وفقاً لخطط علمية مدروسة لإعداد أجيال مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة العطاء بالقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل داخل المنشآت التعليمية العسكرية يهدف إلى الإرتقاء بكافة النواحى التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الإحترافية فى تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم فى المستقبل .

كما أدار حواراً مع الطلبة وإستمع فيه إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ، وأوصاهم بالحفاظ على الإنضباط العسكرى والمستوى العلمى المتميز واللياقة البدنية العالية ليكونوا قدوة لشباب مصر فى العمل الجاد وفق رؤية علمية تعظم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانات المتاحة .

حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة .