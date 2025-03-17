مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 18.. ابليس يطارد صابر المداح بنفسه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 09:31 مساءً - تعرض محطة MBC مصر مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 18، بطولة النجم حمادة هلال، الليلة، وشهدت العديد من الأحداث، ضمن مسلسلات رمضان 2025.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل «المداح 5

شهدت الحلقة 18 من مسلسل المداح 5 تصاعدًا في وتيرة الأحداث، حيث وجد صابر (حمادة هلال) نفسه أمام اختبار جديد بعدما تجسدت نائلة (جوري بكر) في هيئة ناصرة، بينما ظهر له إبليس، ويجسده أحمد بدير، على هيئة والده، محاولًا كسب ثقته وإقناعه بأنه يقف في صفه ضد نائلة، لكن الشك بدأ يتسلل إلى صابر، الذي لم يعد قادرًا على التمييز بين الحقيقة والخداع

في سياق آخر، تحاول لبنى (غادة عادل) مع قارون خداع رحاب (هبة مجدي) مجددًا، لكنها تصر على عدم السقوط في الفخ هذه المرة.

وفي خطوة أكثر خطورة، يواصل الملك الأحمر محاولاته للسيطرة على أحد الأشخاص ودفعه إلى عالم الجن عن طريق استدراجه لتسليم روحه.

بينما تتصاعد الأحداث، تزور لبنى منزل صابر في محاولة لإقناع رحاب بالعودة إلى العمل، إلا أن منال (دنيا عبدالعزيز) تشعر بأن هناك أمرًا غامضًا وراء تصرفاتها، مما يثير الشكوك والتوتر داخل المنزل.

وفي تطور آخر، تكشف كريستين الراهبة عن هويتها أمام صابر بعد لقائها بتاج (يسرا اللوزي)، موضحة أنها كانت تعرف جده عندما كانت على قيد الحياة، كما تؤكد له أن تاج تسعى دائمًا لحمايته ومساعدته، حيث يشتركان في هدف واحد.

ومع استمرار الغموض، تحاول تاج طمأنة صابر بأن كل من يخصه يخضع لرقابة دقيقة، لكن المفاجأة الكبرى تأتي عندما يظهر السيد كامل -إبليس- مجددًا، متجسدًا هذه المرة أمام والدة صابر، محاولًا خداعها بنفس الطريقة، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الحلقات المقبلة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح 5 الحلقة 18

ويعرض مسلسل المداح 5 الحلقة 18 عبر قناة «mbc مصر»، الساعة 7 مساءً، ويعاد 12 صباحًا، واليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

أحداث مسلسل المداح 5 الحلقة 18.. مسلسلات رمضان 2025

وخلال أحداث مسلسل المداح 5 الحلقة 18، يستكمل صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

أبطال مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 18

مسلسل المداح 5 الحلقة 18 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.