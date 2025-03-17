القنصل العام يلتقى بوزيرة النقل واللوجستيات بحكومة هونج كونج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 09:31 صباحاً - التقى السفير باهر شويخى قنصل عام مصر في هونج كونج السيدة Mable Chan وزيرة النقل واللوجستيات بحكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، حيث وجه التهنئة لها بمناسبة توليها منصبها الجديد، وبحث سبل تنويع التعاون القائم بين الجانبين، لاسيما في مجال النقل البحري والجوي، وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وذلك في ضوء الخبرة والمكانة التي تتمتع بها هونج كونج فى هذا المجال باعتبارها المقر الرئيسي للعمليات اللوجستية سواء الإقليمية او العالمية، وكونها ضمن أكثر موانئ الحاويات الدولية فاعلية وازدحاماً.

استعرض القنصل العام الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مجال تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها بما يؤهلها الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من هونج كونج في ضوء توجه الأخيرة الى فتح أسواق جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أشار الى التطور الذى تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهونج كونج خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها ضخ مجموعة موانئ "هاتشيسون" ومقرها الرئيسى فى هونج كونج استثمارات بإجمالي ١،٦ مليار دولار أمريكى في مصر في مجال تطوير وتشغيل محطات الحاويات في كل من موانىء الإسكندرية والعين السخنة، الى جانب مساهمة مصر في مجال تصدير اتوبيسات النقل العام ذات الطابقين إلى هونج كونج، حيث يتم تصدير هذه الاتوبيسات من قبل شركة MCV المصرية إلى شركة KMB في هونج كونج.

من جانبها، ثمنت السيدة Mable Chan التعاون القائم بين مصر وهونج كونج، وأعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون في مجالي النقل البحري والجوي بما يخدم المصالح المشتركة، الى جانب الاستفادة من خبرات هونج كونج في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية.