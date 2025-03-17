رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى يوم بدر بمسجد الإمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 10:27 صباحاً - تأكيدًا على التعاون والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المناسبات الدينية؛ شهد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، احتفالية وزارة الأوقاف بإحياء ذكرى يوم بدر التي أُقيمت في مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والوطنية البارزة وفي مقدمتهم: فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛وفضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وسماحة الشريف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وسماحة الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية؛ والدكتور محمد عبد الدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من الشخصيات الدينية والعلمية.

وقد افتُتح الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن ليالي شهر رمضان تتألق بفضل اللقاءات المشرقة التي يعيشها المسلمون؛ إذ يجد الصائم الراحة والطمأنينة في العبادة والطاعة. وأشار إلى أن يوم بدر يمثل أنموذجًا رائعًا في اتصال المؤمنين بالله، إذ يبرز فيه قيم الشورى والتعاون بين المسلمين.

وأضاف أن يوم بدر كان فارقًا في تاريخ المسلمين؛ إذ أرسى يومها مبدأ الشورى بين المؤمنين، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستشير أصحابه في اتخاذ القرارات، كما أشار إلى أن الكرامات الإلهية في يوم بدر؛ مثل: نزول المطر والنعاس على المؤمنين؛ كانت تأكيدًا لرعاية الله لهم في لحظات الحرب؛ إذ يثبت الله قلوبهم ويساندهم.

وأكد فضيلته أن يوم بدر يؤكد أهمية الجمع بين الأخذ بالأسباب والتضرع لله سبحانه وتعالى. كما أشار إلى أن النصر لا يأتي من المعجزات فقط، بل من التمسك بالقيم الإسلامية والعمل الجاد.

وأضاف أن النصر الذي تحقق في بدر كان نتيجة إيمان المؤمنين بالله وعزيمتهم، ودعا المسلمين إلى أن يتمسكوا بتلك المبادئ لتحقيق النصر في كل زمان ومكان.

واختُتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي أداها الشيخ جمال حسين، في جو من الروحانية والمشاعر العميقة التي تليق بهذه الذكرى العظيمة.