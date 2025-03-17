يونايتد يضرب ليستر بثلاثية
فاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجل أهداف المباراة كل من راسموس هويلوند في الدقيقة (28)، وأليخاندرو غارناتشو (66)، وبرونو فرنانديز (89).
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر في الترتيب العام للدوري، فيما بقي ليستر سيتي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة.
وكان اليونايتد في المركز السادس عشر قبل انطلاق الجولة ليقفز بهذا الفوز ثلاثة مراكز للأمام في جدول الترتيب.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال الثاني 58 نقطة، و16 نقطة، عن نوتنغهام فورست الثالث فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.
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