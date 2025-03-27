جهاز حماية المستهلك يُقرر وقف ومنع تداول إعلان بلبن المسيء لشركة العبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 11:25 مساءً - قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان بلبن، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة واحتواء المادة الإعلانية على التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات.

يأتي ذلك في إطار ما تم رصده من خلال الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني بالجهاز لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة "بلبن " ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة "العبد" العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.

وعلى الفور جرى استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة لشركة "العبد" وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على “يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة".