العالم اليوم - أبو ريدة يكشف سبب عدم استقدام حكام أجانب لـ"مباراة القمة"

انتم الان تتابعون خبر أبو ريدة يكشف سبب عدم استقدام حكام أجانب لـ"مباراة القمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 11:18 مساءً - أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، الخميس، أن ضيق الوقت كان سبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري، والتي كان مقررا لها يوم 11 مارس الجاري.

وقال أبو ريدة في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "أنا شخصياً ليس لدي أي مشكلة مع أي طرف وما يحكمني هو اللوائح التي أساهم في وضعها ومن الطبيعي أنا أحترمها ولا أخالفها".

وأضاف: "ضيق الوقت كان سبباً في عدم استقدام طاقم أجنبي لإدارة اللقاء ولكن وفي نفس الوقت لابد أن نثق في حكامنا حتى يتمكنوا من تشريف مصر في المحافل الدولية ومن غير المنطقي أن نطالب بحكام أجانب في كل اللقاءات المهمة ثم نتساءل لماذا لا يظهر حكام مصر في كأس العالم".

وتابع: "لم نتأخر على الإطلاق في تلبية طلبات سابقة، ولكن ضيق الوقت كان العائق الوحيد.، لكن الاتحاد يبدو لا يحرك ساكناً في أخطاء التحكيم المتتالية".

وأوضح: "بشكل عام كنا دائماً حريصين على مواجهة الأمر، من خلال تلبية دعوات الأندية ورابطة الأندية في التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام وتعاقدنا مع الكولومبي أوسكار رويز المصنف الأول في الاتحاد الدولي والذي يقوم بجهد واضح ستظهر نتائجه في الفترة القصيرة المقبلة".

وكان الأهلي قد انسحب من مباراة القمة بسبب عدم استقدام حكام أجانب وإسناد المباراة لطاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني، لتقرر رابطة الأندية اعتباره خاسرا صفر/3 مع خصم 3 نقاط من رصيده بالإضافة إلى تحمل الخسائر المالية لعدم إقامة المباراة وهي العقوبة التي أيدتها اللجنة الأولمبية المصرية لدى تقدم الأهلي بشكوى لها.