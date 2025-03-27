أخبار اليمن : الأونروا: الاحتلال يرفض محاولات إدخال إمدادات أساسية لغزة

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الأونروا: الاحتلال يرفض محاولات إدخال إمدادات أساسية لغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لقطاع غزة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة. الأونروا: الاحتلال يرفض محاولات إدخال إمدادات أساسية لغزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لقطاع غزة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة. وقالت الوكالة الأممية في بيان الأربعاء: “الوضع في قطاع غزة يتدهور مع استمرار الأعمال العدائية العنيفة للأسبوع الثاني”. واضافت: “الإمدادات الأساسية تتناقص، وبعضها لن يكفي إلا لبضعة أيام أخرى ما لم يُستأنف دخول الشحنات إلى القطاع”. مشيرة إلى أن معظم “محاولات المنظمات الإنسانية لتنسيق الوصول مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُرفض”.



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