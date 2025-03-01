طقس ثان أيام رمضان 2025: استمرار ارتفاع الحرارة.. وعظمى القاهرة 23

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 04:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 2 مارس 2025 الموافق 2 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.