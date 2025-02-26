أخبار اليمن : افتتاح مركز الغسيل الكلوي الجديد في صنعاء

افتتاح مركز الغسيل الكلوي الجديد في صنعاءافتتح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم مركز الغسيل الكلوي الجديد في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء.

واستمع الوزير شيبان من رئيس الهيئة الدكتور محمد جحاف والقائمين على المركز إلى شرح عن المركز الذي يتكون من مبنى وأجهزة ومستلزمات طبية بسعة 27 سريراً بتمويل ذاتي من الهيئة.

وخلال الافتتاح أشاد وزير الصحة بجهود قيادة هيئة المستشفى الجمهوري في تجهيز المركز الذي سيشكل إضافة نوعية في تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين.

وأكد أن مثل هذه المشاريع الخدمية تلبي جزءاً من متطلبات المجتمع في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.. مشدداً على تنفيذ البروتوكولات العالمية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي خاصة مكافحة العدوى.

بدوره أوضح رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد جحاف أن المركز سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكداً أنه يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي.