عاجل | البنتاغون يقرر إغلاق قناة “الحرة” ويمهل موظفيها 30 يوماً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 08:48 مساءً - في تطور مفاجئ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قرارها بإغلاق قناة “الحرة”، إحدى القنوات الإخبارية الناطقة بالعربية والممولة من الحكومة الأمريكية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن موظفي القناة تلقوا إشعارًا بمهلة تمتد لـ 30 يومًا قبل تنفيذ القرار رسميًا، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول الدوافع وراء هذه الخطوة أو الخطط المستقبلية للقناة.

يُذكر أن “الحرة”، التي انطلقت عام 2004، كانت تلعب دورًا محوريًا في تغطية الأخبار وتحليل السياسات الأمريكية الموجهة للجمهور العربي. ويُتوقع أن يثير القرار ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية.