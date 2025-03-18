فالفيردي قبل لقاء الأرجنتين: علينا الاهتمام بكل التفاصيل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:52 صباحاً - أكد فيدي فالفيردي، لاعب منتخب أوروجواي لدى وصوله إلى مونتيفيديو، للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواجهتي الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 أن مواجهة الأرجنتين ستكون صعبة جداً.

وقال فالفيردي في تصريحات للصحفيين في المطار: الوضع مشابه لما واجهناه في المباراة الماضية ضدهم في لا بومبونيرا… إنها مباراة صعبة… علينا أن نركز طوال اللقاء… لا يمكننا التضحية بأي شيء، وينبغي علينا الاهتمام بكل التفاصيل، وأن نستخدم كل ما لدينا من قوة للفوز.

وتلتقي أوروجواي مع الأرجنتين يوم 21 آذار الجاري، ومع بوليفيا يوم 24 منه.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بـ 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.