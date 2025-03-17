مال وأعمال

ثقة المستهلك الأمريكي تسجل أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022

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  • ثقة المستهلك الأمريكي تسجل أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلك الأمريكي تسجل أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 09:14 مساءً - سي ان بي سي _ أظهر مسح أجرته جامعة ميشيجان، أن ثقة المستهلك الأمريكي تجاه الاقتصاد سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، وهو الشهر الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي 7.1%، حيث أقرّ حينها رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن احتمالات تحقيق هبوط ناعم -خفض التضخم دون إدخال الاقتصاد في ركود- قد تضاءلت.

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وفي ديسمبر الماضي، مع تراجع التضخم إلى 2.9% ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، بدا أن الفدرالي في طريقه لتحقيق هذا السيناريو المتفائل.

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لكن اضطرابات التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في 2025 تهدد هذه التوقعات، حيث يتوقع المستهلكون الآن أن ترتفع نسبة التضخم خلال عام إلى 4.9%، وفقاً للمسح ذاته.

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سجّل مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان قراءة 57.9 نقطة في منتصف مارس، بانخفاض 10.5% عن فبراير شباط، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 63.2 نقطة وفقاً لاستطلاع داو جونز.

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وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية كان أحد العوامل الرئيسية لهذا التراجع.

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وفي سياق متصل، حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد من أنه “لا توجد ضمانات” بعدم دخول الاقتصاد في حالة ركود.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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