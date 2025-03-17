العالم اليوم - قصف أميركي يستهدف الحديدة في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:16 صباحاً - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة شنت ضربتين جويتين على مدينة الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام حوثية وقوع "عدوان أميركي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد" في محافظة الحديدة الساحلية والتي سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، عن قصف أميركي بغارتين استهدف السفينة المحتجزة "غلاكسي ليدر".

وذكرت الجماعة في بيان مقتضب أن " غارتين للعدو الأميركي استهدفتا كابينة القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة غلاكسي ليدر".

ولم يتطرق البيان إلى مزيد من المعلومات، أو نتائج القصف، بينما لم يصدر تعليق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول الأمر.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، في حين أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها ردا على ضربات دامية شنتها واشنطن السبت.

وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن 53 شخصا على الأقل قتلوا في هذه الغارات الجوية، وهي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير.

وذكر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يوم الأحد أن الجماعة ستستهدف السفن الأميركية في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في هجماتها على اليمن.

وأضاف في خطاب تلفزيوني "إذا استمر في عدوانه، سنستمر في التصعيد".

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن طائرات حربية أميركية أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون يوم الأحد دون أن يقترب أي منها من حاملة الطائرات "هاري ترومان".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية التي تسلك ممرات الشحن في البحر الأحمر إذا لم ترفع إسرائيل الحظر المفروض على وصول المساعدات إلى غزة.