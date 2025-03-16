العوابي - من حمود الخروصي: توج فريق اتحاد العوابي بلقب كأس السوبر 2025 بعد فوزه المثير على فريق العلياء بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على أرضية المركز الرياضي بولاية العوابي، تحت رعاية أحمد بن يحيى الخروصي. بدأت المباراة بتفوق واضح لفريق اتحاد العوابي، الذي سيطر على مجريات الشوط الأول بفضل تنظيم دفاعي قوي وهجمات مرتدة سريعة، تمكن الفريق من تسجيل أربعة أهداف، أظهر خلالها لاعبو اتحاد العوابي مهارة عالية وتفاهمًا تكتيكيًا كبيرًا، مما وضعهم في موقع قوي قبل نهاية الشوط الأول، وتمكن فريق العلياء من تسجيل هدفه الأول قبل نهاية الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بأربعة أهداف مقابل هدف. وعلى الرغم من الضغط الهائل من فريق العلياء في الشوط الثاني، تمكن اتحاد العوابي من الحفاظ على تقدمه بفضل الدفاع المنظم والتصدي الحاسم من قبل حارس المرمى، وانتهت المباراة بفوز اتحاد العوابي بنتيجة 4-3، ليتوج الفريق بلقب كأس السوبر 2025 وسط احتفالات كبيرة من الجماهير بالمدرجات. وفي الختام كرم أحمد بن يحيى الخروصي فريق العلياء الحاصل على وصافة الكأس وفريق اتحاد العوابي بطل كأس السوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد العوابي يتوج بلقب كأس السوبر بالمركز الرياضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.