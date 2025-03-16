ختام مسابقة النخبة الرمضانية لقفز الحواجز

اختتمت مؤخرًا مسابقة النخبة الرمضانية لقفز الحواجز التي شكلت حدثًا رياضيًا مميزًا وحققت نجاحًا في أولى نسخها، حيث جمعت اكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من مختلف الأعمار من الصغار والكبار الذين أبدعوا في مختلف مراحل المسابقة، والتي شهدت مشاركة كبيرة من قبل فرسان محترفين، بالإضافة إلى مواهب شابة أظهرت إمكانيات متميزة في مجال قفز الحواجز ولم تقتصر الفعالية على المسابقة فقط بل تم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة التي لاقت إقبالاً واسعًا من الحضور، مما أضفى رونقًا خاصًا لهذا الحدث الرياضي الرائع. وقدم محمود بن أيوب البلوشي صاحب مؤسسة النخبة والمشرف العام على المسابقة الشكر للفرسان والمدربين الذين شاركوا في المسابقة، والى الاتحاد العماني للفروسية والسباق على دعمهم وعلى جهودهم المستمرة في تطوير رياضة الفروسية.

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