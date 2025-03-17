برشلونة يغتال أحلام أتلتيكو بريمونتادا قاتلة

برشلونة يغتال أحلام أتلتيكو بريمونتادا قاتلةحقق برشلونة فوزاً درامياً على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 -2 في قمة منافسات الجولة 28 بالدوري الإسباني لكرة القدم مساء الأحد بعدما كان متأخراً بهدفين في آخر ثلث ساعة.

ولم يحافظ أتلتيكو مدريد على تقدمه بهدفين سجلهما جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 45 و70 بل رد برشلونة رباعية في شباك الفريق المدريدي، إذ قلص الفارق سريعا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 72، وأدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 78 قبل أن ينتزع الضيوف الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 92 و98.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد ويتبقى للفريق الكتالوني مباراة مؤجلة، أما أتلتيكو مدريد بقى في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وفي الجولة ذاتها، فاز أتليتك بيلباو على إشبيلية 1-0، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع للترتيب العام، وبالمقابل توقف إشبيلية في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

كما تغلب ريال بيتيس، على مضيفه ليغانيس 3-2، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، مقابل 27 نقطة لفريق ليغانيس في المركز الثامن عشر.

وتعادل ريال سوسيداد أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1، ليرفع سوسييداد رصيده إلى 35 نقطة، في المركز الثاني عشر مقابل 37 نقطة لرايو فايكانو في المركز التاسع.

وحقق خيتافي الفوز على أوساسونا 2-1، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي أوساسونا في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.