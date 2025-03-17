أخبار اليمن : العدوان يدمر مصنعاً في الحديدة

دوت الخليج -

العدوان يدمر مصنعاً في الحديدة

عاود العدوان الأمريكي مساء اليوم، شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة. العدوان يدمر مصنعاً في الحديدةعاود العدوان الأمريكي مساء اليوم، شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف بسلسلة غارات مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف ما أدى إلى تدميره. وأشار المصدر أن العدوان شن غارة على منطقة العرج في مديرية باجل. وكان العدوان الأمريكي استهدف في وقت سابق اليوم، بغارتين على مديرية زبيد، وغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" المحتجزة قبالة الحديدة.

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