أخبار اليمن : الخطري تطمئن على صحة سوسن صوفان

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الخطري تطمئن على صحة سوسن صوفان

قامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، ومعها رئيسة دائرة المرأة بالأمانة العامة تهاني الاشموري، بالاطمئنان على صحة الاستاذة سوسن صوفان، نائبة رئيسة الدائرة الثامنة، عضوة اللجنة الدائمة، التي اجريت لها عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء تكللت بالنجاح. الخطري تطمئن على صحة سوسن صوفانقامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، ومعها رئيسة دائرة المرأة بالأمانة العامة تهاني الاشموري، بالاطمئنان على صحة الاستاذة سوسن صوفان، نائبة رئيسة الدائرة الثامنة، عضوة اللجنة الدائمة، التي اجريت لها عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء تكللت بالنجاح. ونقلت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، الى سوسن صوفان تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس وامنياته لها بالشفاء العاجل. من جانبها عبّرت سوسن صوفان، نائبة رئيسة الدائرة الثامنة، عن شكرها وإمتنانها لمتابعة وحرص قيادة المؤتمر الشعبي العام على الاطمئنان على حالتها الصحية.

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