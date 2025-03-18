العالم اليوم - الجابر يناقش مع غورغييفا دفع عجلة النمو العالمي والاقتصادات

انتم الان تتابعون خبر الجابر يناقش مع غورغييفا دفع عجلة النمو العالمي والاقتصادات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:22 مساءً - ناقش الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال لقائه مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، موضوعات حيوية.

وشملت هذه الموضوعات دفع عجلة النمو العالمي، ودعم الاقتصادات، والإمكانات النوعية للذكاء الاصطناعي.

وأكد الجانبان أن الطاقة هي محرك رئيس للاقتصادات وأن تعزيز النمو العالمي بحاجة إلى طاقة أكثر إيجابية، وإجراءات عملية، وسياسات مستقرة داعمة لكل من الاستثمار وقطاع الطاقة والتنمية البشرية.

وفي وقت سابق، قال الجابر إن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه حان الوقت لجعل الطاقة "عظيمة مرة أخرى".