بور أو برنس تشهد موجة عنف جديدة

بور او برنس ـ ا.ف.ب: تشهد بور أو برنس موجة عنف جديدة دفعت الكثير من العائلات إلى الفرار من أحد أحياء العاصمة الهايتية الجمعة حيث اشتدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس على الأرض.
والجماعات المسلحة التي تنشر العنف في بور أو برنس منذ سنوات، صعّدت هجماتها في الآونة الأخيرة في عدد من الأحياء التي كانت في السابق خارج سيطرتها، ما أدى إلى اثارة الرعب بين السكان.
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