الداخلية تكشف حقيقة التعدي على ضابط بقنا لارتكابه تجاوزا في غير أوقات العمل الرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:24 صباحاً - بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة ارتكابه تجاوزات. بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على إثرها بالتعدى عليه.

تم ضبط المذكورين فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.