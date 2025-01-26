السيب يحكم قبضته على الصدارة والنهضة يستعيد توازنه من بوابة النصر

حدث فـي الجولة الثانية عشرة لدورينا

أحكم السيب قبضته على صدارة دوري عمانتل بيد من حديد، وحافظ على سجله خاليا من الخسائر بعد انقضاء الأسبوع الثاني عشر لدورينا، مسجلا (29) هدفا أقوى خط هجوم وثاني أقوى خط دفاع (6) أهداف في شباكه فقط، حيث رفع رصيده إلى النقطة (34) بعد انتصاره في الجولة الماضية على عبري بثنائية نظيفة بساحة مجمع عبري ليبقى الفارق بينه وبين النهضة (4) نقاط كاملة، فيما واصل النهضة مطاردته للسيب بعد أن تخطى عقبة النصر بثنائية نظيفة في مجمع السعادة بمحافظة ظفار ، وهي المباراة الأولى التي يقودها المدرب القديم الجديد للنهضة محسن درويش بعد إعفاء حسام السيد من قيادة الراقي مؤخرا، ليرفع النهضة رصيده إلى (30) نقطة مشددا الخناق على السيب في الجولات القادمة، فيما حافظ نادي عمان على مركزه الثالث الذي يحتله برصيد (24) نقطة بعد فوزه الاخير على صحم 1/‏صفر بمجمع صحار، ليبقى الحال على ما هو عليه في المراكز الثلاثة الأولى دون تغيير حتى هذه اللحظة .

جسارة

لا زال بهلاء والخابورة يتمتعان بجسارة كبيرة في هذا الموسم، وهما اللذان يسيران بخطى ثابتة وواثقة نحو التواجد في مراكز المقدمة ولكن بعيدا عن المنافسة على اللقب بطبيعة الحال نظرا للفوارق بينهما وبين السيب والنهضة على وجه التحديد، بهلاء في هذه الجولة ضرب شباك صور بثلاثية عبدالسلام الشكيلي في مجمع صور ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وهو رقم جيد للغاية رغم الظروف التي عاد بها الفريق إلى الاضواء وقلة الاستعدادات، فيما الخابورة تفوق على نظيره الشباب بهدف نظيف ليصل للنقطة (16) وفي المركز الخامس رغم الفوارق الكبيرة بينه وبين الشباب في هذا الموسم .

تراجع

سجلت أندية الشباب والنصر والرستاق وعبري وصحار تراجعا غير مبرر في توقيت لا يجب التراجع فيه، خاصة من جانب الشباب والنصر على وجه التحديد وهما الفريقان اللذان يمتلكان العديد من نجوم الكرة المحلية وعددا من المحترفين المؤثرين إلا أنهما لا زالا يبحثان عن نفسيهما، حيث تراجع النصر إلى المركز السابع برصيد (14) نقطة ومعه عبري بذات الرصيد بالمركز الثامن، وعاد الشباب لدائرة الخطر بعد أن تراجع للمركز التاسع برصيد (13) نقطة وبعده صحار برصيد (10) نقاط في المركز العاشر، فيما يعاني صور والرستاق الامرين بتواجدهما بالمركز الحادي عشر والثاني عشر على التوالي، وهو الامر الذي ينذر بخطر محدق قد يدفع بهما للأولى بنهاية المطاف إن سارت الامور على ما هي عليه الآن.