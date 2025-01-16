نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

يلتقي الشياطين الحمر مع ضيفهم ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، ماغواير، مارتينيز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، أوغارتي، كوبي ماينز، مزراوي.

خط الهجوم: أماد ديالو، هويلوند، غارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

