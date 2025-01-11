ليفربول يبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد
تأهل ليفربول إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على فريق أكرينجتون ستانلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور الثالث.
أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقتين 29 والأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفين آخرين عن طريق جايدين دانس وفيديريكو كييزا في الدقيقتين 76 والأخيرة من اللقاء.
وأراح أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، العديد من اللاعبين الأساسين للفريق في مقدمتهم محمد صلاح وقائد الفريق فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.
كما تأهل أيضا للدور الرابع، فريق وولفرهامبتون بعدما تغلب على بريستول سيتي 2 ـ 1 وفريق بلاكبيرن روفرز بعد فوزه على ميدلسبره بهدف نظيف، وفريق برمنجهام سيتي بتغلبه على لينكولن سيتي 2 ـ 1.
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