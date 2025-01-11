أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الدكتور نجيب القديمي

الشريف يعزي بوفاة الدكتور نجيب القديمي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور نجيب محمد قناف القديمي، عضو اللجنة الدائمة، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد عمر من العطاء والانجاز قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع في المجال الطبي.
وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى شقيقي الفقيد اللواء الشيخ يحيى واللواء الشيخ علي محمد قناف القديمي، وإلى نجلي الفقيد المهندس علا الدين والشيخ صلاح الدين نجيب القديمي وباقي أفراد الأسرة وكافة آل القديمي بمديرية خارف محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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