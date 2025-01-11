أخبار اليمن : الليلة: انطلاق حملة تغريدات بمرور عام من العدوان والفشل الأمريكي البريطاني

الليلة: انطلاق حملة تغريدات بمرور عام من العدوان والفشل الأمريكي البريطاني
تنطلق في الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على منصة "إكس"، بمرور عام من العدوان والفشل الأمريكي، البريطاني يوازيه عام من الإنتصار والإسناد اليمني المستمر لغزة وكل فلسطين.
ودعا المنظمون، الجميع إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الحملة لدعم استمرار انتصارات اليمن لإسناد غزة ونصرة الشعب والقضية الفلسطينية على هاشتاقات:
#عام_من_الفشل_الامريكي
#مع_غزة_حتى_النصر
بنك التغريدات: cutt.ly/yrofusfimage.png
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