اتحاد جدة يرفض الخسارة أمام الفيحاء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:56 مساءً - رفض اتحاد جدة الخسارة أمام الفيحاء، لتنتهي المباراة بين الطرفين، بنتيجة التعادل بهدف لمثله، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الفيحاء عن طريق فاشيون ساكالا (د90+1)، ثم سجل فواز الصقور (د90+3) هدف التعادل للعميد..

بهذا التعادل، تراجع الاتحاد لوصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل الفيحاء المركز 17 برصيد 9 نقاط.