أخبار اليمن : تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية ومختبرات هيئة المواصفات في صنعاء

تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية ومختبرات هيئة المواصفات في صنعاءدشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم بوابة الخدمات الإلكترونية وعدد من مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

واطلع رئيسا مجلسي الوزراء والشورى ووزير الاقتصاد على سير العمل في مختبرات الهيئة وأنشطة أقسام الفحص لمختلف السلع والبضائع وإجراء الاختبارات اللازمة لها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بما يحقق الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية.

وفي التدشين أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتطوير أداء هذا القطاع والمشاريع والمبادرات المستمرة.. مؤكدا أنه يقدم أنموذجا جديدا في نشاط الوزارة والجهات التابعة وكفاءة أدائها.

وعبر عن الارتياح لما شاهده خلال الزيارة من نشاط حيوي نوعي.. لافتا إلى الارتباط المباشر لنشاط الهيئة بصحة وسلامة المواطن والتأكد من سلامة كافة المواد التي يشترونها أكانت غذائية أو دوائية أو إلكترونية أو أدوات منزلية ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأثنى الرهوي على جهود الهيئة ودورها الحيوي المستمر في ضبط جودة السلع.. منوها بأهمية البوابة الإلكترونية "تسهيل" في تبسيط الإجراءات أمام المستوردين والتجار عبر دخولهم مباشرة إلى البوابة الإلكترونية والحصول على كافة الاجراءات بسهولة ويسر ووقت قصير ومن أي مكان.

وعبر عن الشكر للوزارة والهيئة وكادرهما الكفوء والقادر على التعامل مع الأجهزة والتقنيات الحديثة.. وقال " يحسب لكوادر الهيئة تمكنهم من ابتكار حلول بديلة لعدد من الأجهزة التي يمنع تحالف العدوان والحصار دخولها والذي يعد إنجازا كبيرا للهيئة وكادرها".

وأشاد بالمشاركة الفاعلة للمرأة في هذا المرفق الحيوي وإتقانها الكبير لعملها الفني.. موضحا أن المرأة اليمنية شريكة في صناعة حاضر ومستقبل الوطن.

من جهته أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى جهود الوزارة والهيئة في تطوير وتحسين مستوى الأداء في ظل موجهات مرحلة التغيير والبناء، والعمل على حماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك.

ولفت إلى أن تدشين هذه البوابة يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة حيث يهدف إلى توفير خدمات إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام للمستفيدين مما يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة.

وتطرق الوزير المحاقري إلى أن المختبرات الجديدة التي تم تدشين العمل بها من شأنها رفع مستوى الجودة والسلامة في المنتجات المتداولة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق.

وعبر عن الأمل في أن تسهم هذه البوابة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلك.. لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ الربط الشبكي بين الهيئة ومصلحة الجمارك لتحسين جودة الخدمات في المنافذ البرية وعملية الرقابة وتسريع الإجراءات والمعاملات.

وأشاد بتعاون الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مع الهيئة ودعمها بالمختبرات.. مثمنا أداء كوادر الهيئة وفروعها ودورهم في حماية المستهلك ومواكبة التطورات في مختلف الجوانب انطلاقا من دور الهيئة كخط دفاع أول عن المواطن.

ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى أنه سيتم إنشاء مبنى جديد للهيئة يتناسب مع مهامها وأنشطتها المختلفة.. مشيدا بدعم رئيس مجلس الوزراء لخطط الوزارة وبرامجها.

بدوره استعرض المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري الأنظمة والخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية ودورها في تبسيط وتسهيل الإجراءات والتعاملات الفنية والمالية والإدارية وتعريف المستهلك بأهمية الهيئة وتطوير أعمالها ومهامها في حمايته من الغش وتحسين جودة المنتجات في الأسواق اليمنية.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية تشتمل على عدد من المنصات والنوافذ التي تقدم خدماتها للقطاعات التجارية والصناعية والمستهلكين.

فيما أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال إسهامها في تسهيل وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وثمن تعاون وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئة المواصفات مع القطاع الخاص والتجاري في تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتشجيع الاستثمار.

تخلل التدشين الذي حضره نواب مدير هيئة المواصفات ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، عرض عن الهيئة وبوابة الخدمات الإلكترونية وأهدافها والمنصات التي تشتمل عليها.

