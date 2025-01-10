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أحمد جودة - القاهرة -

وقع أماد ديالو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على عقد جديد يبقيه في صفوف الفريق حتى عام 2030.

ديالو يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2030

وكان ديالو، الذي سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لفريقه في شباك ليفربول في المباراة التي انتهت 2-2 يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي، كما أنه سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في شباك مانشستر سيتي في المباراة التي فاز بها فريقه 2-1 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكوفئ على أدائه المميز هذا الموسم.

وقال ديالو لدى إعلان تجديد عقده اليوم الخميس: "لقد حظيت ببعض اللحظات الرائعة مع هذا النادي بالفعل، لكن لا زال هناك المزيد، لدي طموح كبير في اللعبة وأريد أن أصنع التاريخ مع مانشستر يونايتد".

وانضم ديالو (22 عامًا) إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا الإيطالي في عام 2021، وانتقل على سبيل الإعارة لفريق رينجرز الاسكتلندي وكذلك ساندرلاند في الدوري الإنجليزي (شامبيونشيب).

وصعد ديالو للفريق الأول في مانشستر يونايتد الموسم الماضي وشارك في 26 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في موسم متخبط للفريق.

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد: "لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لنا، لكنني أثق في أننا على المسار الصحيح وأن مستقبلنا سيكون مميزًا، أنا جاهز لإعطاء كل ما لدي للفريق ومساعدته على جعل المشجعين فخورين مجددًا".

وتميز ديالو بقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة لفريقه، وقد نجح في الموسم الماضي في مساعدة فريقه على الفوز على ليفربول 3-4، حينما سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.