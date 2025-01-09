نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك يرفضون حتى الأن وضع التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق على قائمة اللاعبين الذين ينوون تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "اللاعب لم يشارك في المباريات منذ قدوم السويسري كربيستيان جروس حيث لم يلعب سوى دقائق معدودة لذلك مسؤولو الزمالك منتظرين قرار المدرب".

واختتم: "ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار جروس سواء بالتجديد للاعب وبدء التفاوض معه حول عقده الجديد أو الحصول على الضوء الأخضر من السويسري لرحيله".