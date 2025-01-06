الرياضة

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفع القيد عن نادي الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل رفع القيد عن نادي الإسماعيلي اليوم.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مصدر بنادي الإسماعيلي أكد أن النادي تلقى خطابًا اليوم برفع القيد عن الفريق".

وأضاف: "القيد تم رفعه دوليًا فقط، ولكن على المستوى المحلي مازال القيد مغلق وذلك بسبب شكوى نادي النجوم للإسماعيلي".

وواصل: "النادي سيحاول التعاقد مع صفقات خلال الأيام القليلة المقبلة وقيدها بقائمة الفريق، حيث أن هناك احتمال لإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اللاعب السابق للدراويش جان موريل".

واختتم: "لذلك سيحاول نادي الإسماعيلي إبرام صفقات في الأيام القليلة المقبلة تحسبًا لإيقاف القيد مجددًا على النادي".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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