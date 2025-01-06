خالد الغندور يكشف تفاصيل رفع القيد عن نادي الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل رفع القيد عن نادي الإسماعيلي اليوم.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مصدر بنادي الإسماعيلي أكد أن النادي تلقى خطابًا اليوم برفع القيد عن الفريق".

وأضاف: "القيد تم رفعه دوليًا فقط، ولكن على المستوى المحلي مازال القيد مغلق وذلك بسبب شكوى نادي النجوم للإسماعيلي".

وواصل: "النادي سيحاول التعاقد مع صفقات خلال الأيام القليلة المقبلة وقيدها بقائمة الفريق، حيث أن هناك احتمال لإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اللاعب السابق للدراويش جان موريل".

واختتم: "لذلك سيحاول نادي الإسماعيلي إبرام صفقات في الأيام القليلة المقبلة تحسبًا لإيقاف القيد مجددًا على النادي".