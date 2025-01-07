نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة يحيى عطية الله ونقله إلى إحدى المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله لاعب الفريق تعرض لقطع في الحاجب وكدمة في الوجه.

إصابة يحيى عطية الله ونقله إلى إحدى المستشفيات

وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة سموحة المقامة على استاد القاهرة في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وتم استبداله باللاعب كريم الدبيس.

