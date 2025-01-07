نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته الخطيرة أمام سموحة.. نقل يحيي عطية الله للمستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني مباراة الأهلي أمام سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان يحيي عطية الله قد تعرض للإصابة في الرأس في الشوط الأول ليغادر دون استكمال المباراة ويحل محله كريم الديبس.

ولم يتوقف النزيف حتى الان ليتم نقل اللاعب لأقرب مستشفى من أجل الفحوصات الطبية

جدير بالذكر أن الأهلي قد تفوق بهدف نظيف على حساب سموحة سجله اللاعب محمد مجدي أفشة.

تشكيل النادي الأهلي في مواجهة سموحة

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله،أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ووسام أبوعلي.‏