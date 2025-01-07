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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي الأهلي عدة عروض من أجل ضم كهربا لاعب المارد الأحمر، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، وفتح مجلس الإدارة الباب أمام العروض بعد تذبذب مستوى اللاعب في الآونة الأخيرة.

خاص| جلسة خاصة الليلة لحسم وجهة كهربا القادمة

سيتم عقد جلسة مفاوضات الليلة لحسم موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى الدورى العراقي.

وفي حالة الاتفاق على رحيل كهربا واستكمال مشواره في الدوري العراقي، سيضطر اللاعب لعدم السفر مع النادي الاهلي إلى أبيدجان.

وسيكون أمام اللاعب خيار أخر بديل للدوري العراقي في حال فشل انتقاله، أن ينضم للدوري الليبي وتحديدًا الاتحاد الليبي الذي تواصل مع كهربا، لكن المقابل المادي في العراق سيكون أفضل.

وينتظر النادي الأهلي خطاب رسمي من الفريق الليبي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن انتقال كهربا بشكل رسمي.

وجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.