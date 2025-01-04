نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم منذ قليل بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم الأزرق، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأسود الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الليبي جمال سالم ، بحضور المنسق العام للمباراة المغربي محمد زيزون ومراقب الحكام الجابوني جيروم ايفونج نزولو وكذلك المنسق الأمني للمباراة النيجيري أولاويومي أديسا وأيضًا المنسقة الإعلامي للمباراة إيناس مظهر وحكم الساحة الجزائري لحلو بن براهم، فيما مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود الشحات، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

