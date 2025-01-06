وزير العمل يلتقي وزير المالية لتفعيل سُبل التعاون في الملفات المُشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 04:30 مساءً - إستقبل السيد محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ،د. أحمد كجوك وزير المالية،والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة ..ناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل ،للصرف منها على أنشطتها المختلفة..كما إتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين ، والشركات ...