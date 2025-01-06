وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية الإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 04:30 مساءً - استقبل اليوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام فى الخطوات والإجراءات التى من شأنها تطوير المشهد الإعلامي الرياضي خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نبذ التعصب الرياضي وتقديم محتوى توعوي ضد العنف والتعصب بين الجماهير.

وأكد الكاتب أحمد المسلماني، على التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة فى التغطيات الإعلامية للفعاليات التى تقيمها الوزارة للشباب وتسليط الضوء على المواهب والإبداعات التى يقدمها الشباب المصري، وكذلك مواصلة تقديم محتوى إعلامي ينبذ العنف و يواجه التعصب الرياضي بين الجماهير.

وأضاف المسلماني أن البرامج الرياضة التى تبث عبر شاشات واذاعات الهيئة الوطنية للإعلام تلتزم بكل المعايير والضوابط التى تحقق التوازن وعدم التحيز ، والوقوف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية.