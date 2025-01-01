أرسنال يهزم برينتفورد في البريميرليغ

أرسنال يهزم برينتفورد في البريميرليغحقق أرسنال الفوز الحادي عشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، على مضيفه برنتفورد 3 - 1، مساء الأربعاء، في ختام الجولة الـ19 من "البريميرليغ" ليواصل الضغط على ليفربول المتصدر.

بدأ برنتفورد بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي الكاميروني براين مبويمو في الدقيقة (13)، ورد أرسنال بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي غابريال جيزوس (29) والإسباني ميكل ميرينو (50) والبرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي (53).

ورفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر وللأخير مباراة مؤجلة.

وهو الفوز الرابع تواليا لأرسنال على برنتفورد في مختلف المسابقات، وألحق به الخسارة الثانية تواليا على أرضه هذا الموسم بعد الأولى أمام نوتنغهام فوريست صفر - 2 السبت قبل الماضي.

ورفع أرسنال سلسلته من المباريات دون هزيمة إلى 12 في مختلف المسابقات (9 انتصارات و3 تعادلات) وإلى 5 مباريات دون هزيمة خارج قواعده في الدوري.

على الجانب الآخر تلقى برنتفورد الخسارة التاسعة له هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.