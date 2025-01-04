مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مهددة بالتأجيل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 02:52 مساءً - كشفت تقارير بريطانية، أن مباراة مانشستر يونايتد ومستضيفه ليفربول، غداً الأحد، مهددة بالتأجيل بسبب الأحوال الجوية..

وأفادت التقارير، أن هناك تحذيرات من جانب هيئة الأرصاد الجوية بشأن الطقس بداية من اليوم في تمام السابعة بتوقيت إنكلترا بأن هناك هطولاً للثلوج والأمطار المجمدة.

وتستمر هذه الحالة من الطقس حتى ظهر الأحد وذلك على مدن ليفربول، مانشستر وليدز وبالتالي الطرق ستغطى بالثلوج وستكون الأجواء صعبة مما يعطل حركة السيارات وتأجيل أو إلغاء حركات السفر.

وبالتالي، نظراً لهذه الأسباب، فإن احتمالات تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، مرتفعة.