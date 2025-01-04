وزارة الخارجية عن إرسال مساعدات إلى سوريا: تأكيدا على وقوفنا بجانب السوريين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 02:29 مساءً - وصلت اليوم 4 يناير 2024 طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ 15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن ذلك ياتي لتقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق، وتأكيدا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وكان في استقبال شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

وتأتي تلك الخطوة استكمالا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر وتوفير كافة الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر.